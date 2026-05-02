Суровая расплата прилетела в Николаев: нанесен мощный удар за атаки РФ

В Николаевской области в ночь на 1 мая прогремело несколько взрывов. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, как ВСУ оттуда пытались атаковать российские регионы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики из Николаевской области, где произошло несколько мощных взрывов, неоднократно пытались атаковать российские регионы, сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано несколько мощных взрывов. Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что беспилотники «Герань» нанесли удары по Николаеву и окрестностям вечером 30 апреля, а также ночью и днем 1 мая.

Первый утренний удар по окрестностям Николаева зафиксировали около 10:00 в пятницу, 1 мая. Через два часа около шести «Гераней» были замечены в Черном море возле Николаевской области.

Дандыкин отметил, что удары по объектам ВСУ в Николаевской области являются ответом на действия украинской армии. В частности, это заслуженная расплата за попытки атаковать безэкипажными катерами Крым и дронами — город Туапсе.

«Из Николаевской области боевики ВСУ наносят удары по российским регионам. Оттуда могут взлетать беспилотники для атак на РФ, оттуда же могут запускать безэкипажные катера, которые активизировались в последнее время. Потому что это место даже ближе Одессы», — пояснил эксперт.

Ранее Дандыкин рассказал, какие объекты ВСУ попали под ночной удар.

