Суровая расплата прилетела в Николаев: нанесен мощный удар за атаки РФ

Украинские боевики из Николаевской области, где произошло несколько мощных взрывов, неоднократно пытались атаковать российские регионы, сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано несколько мощных взрывов. Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что беспилотники «Герань» нанесли удары по Николаеву и окрестностям вечером 30 апреля, а также ночью и днем 1 мая.
Первый утренний удар по окрестностям Николаева зафиксировали около 10:00 в пятницу, 1 мая. Через два часа около шести «Гераней» были замечены в Черном море возле Николаевской области.
Дандыкин отметил, что удары по объектам ВСУ в Николаевской области являются ответом на действия украинской армии. В частности, это заслуженная расплата за попытки атаковать безэкипажными катерами Крым и дронами — город Туапсе.
«Из Николаевской области боевики ВСУ наносят удары по российским регионам. Оттуда могут взлетать беспилотники для атак на РФ, оттуда же могут запускать безэкипажные катера, которые активизировались в последнее время. Потому что это место даже ближе Одессы», — пояснил эксперт.
Ранее Дандыкин рассказал, какие объекты ВСУ попали под ночной удар.