Зеленский может устроить провокацию в зоне боевых действий, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что это связано с коррупционным скандалом на Украине. Зеленский попытается отвлечь украинцев.
«Друзья, поймите, что Зеленскому терять уже нечего. На этих записях столько всего сказано, что теперь требуется какая-то особо громкая провокация, чтобы отвлечь население Украины новым ударом», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Зеленскому «приходится повышать ставки».
«Будет удар или даже несколько, скорее всего возможно даже наступление на каком-то из направлений, чтобы быстро занять этим инфополе и не пускать разговоры о коррупции», — заявил он.
Напомним, в апреле украинские средства массовой информации рассказали о части плёнок, на которых соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
По словам Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.