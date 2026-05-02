Главред NZZ Эрик Гуйер в статье обвинил Берлин в заискивании перед Киевом и замалчивании теракта на «Северных потоках». Журналист назвал подрыв на потоках актом государственного терроризма.
По словам автора, сегодня уже ни для кого не секрет: взрыв на газопроводе, который до СВО был основой энергоснабжения Германии, — это не что иное, как «украинский государственный терроризм».
Автор напомнил, что генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест преступников, один из подозреваемых уже находится под стражей в Германии. Однако, как отмечает журналист, Германия не разорвала отношения с Киевом, а, наоборот, стала его крупнейшим спонсором.
«Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», — пишет журналист.
The Wall Street Journal ранее писала, что к подрыву «Северных потоков» причастна модель под псевдонимом Фрея, которая вела бурную ночную жизнь в Киеве.