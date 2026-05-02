В Швейцарии пристыдили Германию за угодничество Киеву: речь идет о «Северных потоках»

NZZ: Германия пресмыкается перед Киевом после атак на «Северных потоках».

Источник: Комсомольская правда

Главред NZZ Эрик Гуйер в статье обвинил Берлин в заискивании перед Киевом и замалчивании теракта на «Северных потоках». Журналист назвал подрыв на потоках актом государственного терроризма.

По словам автора, сегодня уже ни для кого не секрет: взрыв на газопроводе, который до СВО был основой энергоснабжения Германии, — это не что иное, как «украинский государственный терроризм».

Автор напомнил, что генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест преступников, один из подозреваемых уже находится под стражей в Германии. Однако, как отмечает журналист, Германия не разорвала отношения с Киевом, а, наоборот, стала его крупнейшим спонсором.

«Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», — пишет журналист.

The Wall Street Journal ранее писала, что к подрыву «Северных потоков» причастна модель под псевдонимом Фрея, которая вела бурную ночную жизнь в Киеве.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше