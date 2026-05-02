Пожарные встретили дачников на хабаровских островах дронами и листовками

Профилактическая работа велась не только на островах, но и в садовых товариществах в черте Хабаровска. Тем, кого застали на месте, инструктаж провели лично. Отсутствующим памятки оставили в почтовых ящиках или прямо у калитки. В двенадцати муниципальных образованиях края особый противопожарный режим продолжает действовать без послаблений: никаких костров, мангалов и сжигания мусора даже в бочках. Штрафы за нарушение — не единственная неприятность. Если огонь уничтожит чужое имущество или перекинется на лес, наступит уголовная ответственность.