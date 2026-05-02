Пожарные встретили дачников на хабаровских островах дронами и листовками

В Хабаровске стартовала дачная навигация, а вместе с ней на левый берег Амура высадился целый десант. Сотрудники МЧС, городской и краевой администраций, полицейские и операторы беспилотников отправились на острова не отдыхать, а следить за тем, чтобы чей-нибудь отдых не превратился в пожар. Главное требование сейчас одно — никакого открытого огня, и, как показал первый день рейдов, нарушители находятся мгновенно.
Как рассказали в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, профилактика началась еще на городской набережной. Пока дачники ждали речной трамвайчик, им раздавали листовки, а из машины краевого Центра пропаганды пожарно-спасательного дела звучала трансляция аудиопамяток. На самих островах патрульные группы прошлись по улицам садовых товариществ, беседовали с людьми и напоминали о том, что в крае действует особый противопожарный режим.
С неба за обстановкой следили беспилотники. Дроны за короткое время осматривали большие территории и фиксировали любые подозрительные задымления. Такой подход практически не оставляет любителям тайного шашлыка шансов остаться незамеченными.
Большинство дачников проявили сознательность и воздержались от сжигания травы и мусора. Многие участки уже приведены в порядок: трава скошена, сухостой убран, кое-кто предусмотрительно запас воду еще с осени. Однако без нарушителей не обошлось: в первый же день одного гражданина привлекли к административной ответственности за розжиг мангала. Гастрономический порыв обернулся протоколом.
Профилактическая работа велась не только на островах, но и в садовых товариществах в черте Хабаровска. Тем, кого застали на месте, инструктаж провели лично. Отсутствующим памятки оставили в почтовых ящиках или прямо у калитки. В двенадцати муниципальных образованиях края особый противопожарный режим продолжает действовать без послаблений: никаких костров, мангалов и сжигания мусора даже в бочках. Штрафы за нарушение — не единственная неприятность. Если огонь уничтожит чужое имущество или перекинется на лес, наступит уголовная ответственность.