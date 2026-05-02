Испепелит за секунды: новый боевой лазер РФ вызвал панику у ВСУ и НАТО

Лазерный луч нового российского комплекса может автоматически сопровождать вражеский БПЛА и уничтожать его менее чем за секунду, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Таким образом специалист прокомментировал подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о включении дронов-перехватчиков и лазерных комплексов в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве.
Согласно документу, который размещен на портале правовой информации, изменения вносятся в постановление правительства от 22 февраля 2020 года.
В документе уточняется, что к дежурным силам относятся дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы противодействия БПЛА, унифицированные пусковые установки.
«Речь, вероятнее всего, идет о проекте “Посох”. Мы разрабатывали лазеры, которые были способны отражать цели сначала на 700 метров, потом — до 1 км, а затем предложили увеличить до 1,5 км. Причем поражение происходит даже не за секунду, а гораздо быстрее. Лазеры автоматически сопровождают цель, уничтожают ее лазерным лучом за доли секунды. Это говорит о достаточно высокой мощности лазера, поскольку если бы мощность не была такой высокой, то нужно было бы гораздо дольше воздействовать на определенную точку беспилотника. То есть вопрос решался бы гораздо сложнее», — пояснил эксперт.
Кнутов отметил, что первая демонстрация этого лазерного оружия производилась осенью прошлого года. После этого дважды его отправляли на доработку.
«Новые испытания прошли успешно, поэтому лазеры были приняты на вооружение. Текущей мощности пока будет достаточно для отражения атак», — добавил военный эксперт.
Напомним, проект «Посох» разрабатывался как средство защиты войск и объектов от беспилотных летательных аппаратов. В его основе — иттербиевый лазер, способный уничтожить БПЛА лучом направленной энергии.
Во время испытаний еще в прошлом году лазер успешно прожог крыло дрона на расстоянии 50 метров за 0,1 секунды. Тогда же лазер прожог стальной лист толщиной десять миллиметров и сделал это в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип.
