В Хабаровском крае выдали почти 1,9 тысячи наборов для новорожденных

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и направлен на помощь семьям с детьми.

В Хабаровском крае мамам передали почти 1,9 тысячи комплектов «Подарок новорожденному». О продолжении программы поддержки семей сообщили в региональном министерстве соцзащиты.

С начала 2026 года жительницы края получили 1 855 наборов. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и направлен на помощь семьям с детьми.

Комплекты выдают при выписке из роддома или в центрах соцподдержки по месту жительства. В набор входят вещи первой необходимости для малыша — средства гигиены, матрас и другие полезные предметы для ухода за новорожденным.

Программа действует в регионе с сентября 2021 года. За это время семьям передали более 43,5 тысячи комплектов, и она остаётся одной из самых востребованных мер помощи молодым родителям.

«Мы понимаем, что рождение детей — это будущее края и страны, поэтому важно, чтобы семьи чувствовали поддержку и уверенность», — отметили в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

Власти напоминают, что в регионе действует более 20 мер поддержки семей с детьми. В том числе предусмотрены крупные выплаты для многодетных, которые помогают решать жилищные вопросы и снижать финансовую нагрузку.