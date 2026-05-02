Немцев предупредили о возможном дефиците газа следующей зимой: причина в войне против Ирана

Из-за ближневосточного конфликта и высоких цен на газ Германия может остаться без запасов газа на зиму. Об этом пишет Spiegel.
ФРГ также рискует столкнуться с дефицитом керосина, удобрений и одноразовых перчаток.
Согласно информации AGSI, к 30 апреля 2026 года немецкие ПХГ были заполнены газом на 25,43%. При этом в апреле в экономическом ведомстве Германии заверяли, что «газоснабжение находится под контролем».
По словам представительницы ведомства, на тот момент было зарезервировано около 65% мощностей. Активная закачка обычно начинается с мая-июня, поэтому правительственного вмешательства в поставки газа на зиму не требуется.
Управляющий директор объединения операторов немецких ПХГ Себастьян Хайнерманн добавил, что дефицита газа прошлой зимой удалось избежать только из-за отсутствия морозов.
Тем временем немцы вышли на массовые митинги с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца.