В Хабаровском крае стартовала акция «Летопись сердец» для школьников

В Хабаровском крае школьников пригласили поучаствовать во Всероссийской акции «Летопись сердец. Музыка Победы». О старте патриотического проекта в рамках программы «Культура для школьников» сообщили его организаторы.
Подать заявку можно до 27 мая. В этом году акция посвящена песням и мелодиям Великой Отечественной войны — именно тем композициям, которые звучали в годы испытаний, поддерживали людей и со временем стали символом мужества и силы духа.
Участникам предлагают проявить себя в нескольких творческих направлениях. Школьники могут исполнить произведения на музыкальных инструментах, спеть военные песни или подготовить хореографические номера — как сольно, так и в составе ансамблей и коллективов.
«Мы приглашаем ребят прикоснуться к живому наследию, услышать и исполнить мелодии, которые стали символом надежды для миллионов людей», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.
Для участия необходимо зарегистрироваться на портале проекта и загрузить свою работу в личном кабинете. Итоги подведут в конце июня — эксперты из числа известных деятелей культуры выберут 100 лучших работ, которые опубликуют на сайте.
Проект «Культура для школьников» реализуется при поддержке федеральных ведомств и помогает детям через творчество лучше узнать историю страны. Такие инициативы дают возможность не только проявить талант, но и почувствовать связь с событиями прошлого через музыку и искусство.