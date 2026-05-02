Начальника МЧС Биробиджана поблагодарили за вклад в туризм

Начальнику Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Ивану Копысову вручена благодарность от лица вице-президента Русского географического общества. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Награду вручили в торжественной обстановке за вклад всего коллектива пожарных и спасателей в развитие туризма и краеведения. Региональное отделение Русского географического общества и главное управление МЧС давно и плодотворно сотрудничают. На общем счету — десятки совместных мероприятий, в ходе которых обеспечивалась безопасность жителей и гостей области на туристических маршрутах. Кроме того, сотрудники спасательного ведомства ежегодно принимают участие в написании географического диктанта и неизменно показывают высокий уровень знаний.
В 2026 году совместная деятельность весьма плотно распланирована. Предстоит реализовать несколько значимых событий и претворить в жизнь новые совместные идеи. В МЧС по Еврейской автономной области поблагодарили членов РГО за сотрудничество и выразили надежду на дальнейшее укрепление партнёрских отношений.
