Начальника МЧС Биробиджана поблагодарили за вклад в туризм

Награду вручили в торжественной обстановке за вклад всего коллектива пожарных и спасателей в развитие туризма и краеведения. Региональное отделение Русского географического общества и главное управление МЧС давно и плодотворно сотрудничают. На общем счету — десятки совместных мероприятий, в ходе которых обеспечивалась безопасность жителей и гостей области на туристических маршрутах. Кроме того, сотрудники спасательного ведомства ежегодно принимают участие в написании географического диктанта и неизменно показывают высокий уровень знаний.