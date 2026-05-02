Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане начали готовить временную переправу через Биру

Старое сооружение в городе давно вызывает вопросы у жителей, а новый мост протяжённостью более 350 метров планируют возвести в ближайшие годы.

В Биробиджане на берег реки Бира завезли первые конструкции для будущей временной переправы. О начале практического этапа подготовки сообщили специалисты, работающие на площадке.

На левый берег доставили два крупных металлических понтона — именно здесь ранее проводили инженерные изыскания и изучали грунт под руслом реки. Эта точка выбрана не случайно, поскольку в ближайшее время именно отсюда начнётся наведение временного перехода.

Переправа станет ключевой на время строительства нового моста через Биру. Старое сооружение в городе давно вызывает вопросы у жителей, а новый мост протяжённостью более 350 метров планируют возвести в ближайшие годы, чтобы заменить устаревшую конструкцию и разгрузить транспортный поток.

Пока же временный мост должен обеспечить бесперебойное движение между берегами. Он фактически станет единственным маршрутом в этом районе города, где проживают тысячи людей и активно развивается застройка.