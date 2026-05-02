В Биробиджане начали готовить временную переправу через Биру

В Биробиджане на берег реки Бира завезли первые конструкции для будущей временной переправы. О начале практического этапа подготовки сообщили специалисты, работающие на площадке.
На левый берег доставили два крупных металлических понтона — именно здесь ранее проводили инженерные изыскания и изучали грунт под руслом реки. Эта точка выбрана не случайно, поскольку в ближайшее время именно отсюда начнётся наведение временного перехода.
Переправа станет ключевой на время строительства нового моста через Биру. Старое сооружение в городе давно вызывает вопросы у жителей, а новый мост протяжённостью более 350 метров планируют возвести в ближайшие годы, чтобы заменить устаревшую конструкцию и разгрузить транспортный поток.
Пока же временный мост должен обеспечить бесперебойное движение между берегами. Он фактически станет единственным маршрутом в этом районе города, где проживают тысячи людей и активно развивается застройка.