Красноярцам рассказали, как и где получить медпомощь в праздники

В преддверии длинных майских праздников Министерство здравоохранения Красноярского края обнародовало специальный график работы больниц и поликлиник. Врачи будут принимать пациентов даже в выходные дни, но по особому расписанию. Что будет работать 2 и 10 мая: Жители края смогут посетить поликлиники с 8:00 до 16:00. В эти часы двери откроют ключевые специалисты: педиатры и терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи. Помимо приемов, будут функционировать прививочные и процедурные кабинеты, перевязочные, а также регистратуры и колл-центры. Особое внимание в ведомстве советуют обратить на возможность пройти диспансеризацию — это отличный шанс проверить здоровье в выходной. Также без проблем можно будет выписать льготные рецепты. «Зубная» помощь по сокращенному графику: Взрослые и детские стоматологи, а также врачи-стоматологи-хирурги будут вести прием, но завершат работу немного раньше — с 8:00 до 14:00. Для тех, кому нужна особенная забота: Краевой онкодиспансер будет работать по специальному расписанию 2 и 11 мая с 8:00 до 16:00. В эти дни здесь окажут специализированную помощь в амбулаторном режиме и в дневном стационаре, включая проведение жизненно необходимой противоопухолевой терапии. Более того, по предварительной записи пройдут консультации для пациентов с подозрением на онкологические заболевания. Круглосуточное дежурство без выходных: Минздрав края напоминает: неотложная помощь не прекратится ни на минуту. В обычном режиме 24/7 будут работать: Все стационары (больницы). Травмпункты (включая специализированные). Служба скорой помощи. Как вызвать экстренную помощь: Со стационарного телефона — 03, с мобильного — 103 или единый номер вызова экстренных служб — 112.