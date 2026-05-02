Мэрия подвела итоги субботника в Красноярске

30 апреля в ходе большой весенней уборки Красноярска жители привели в порядок 1 306 га городской территории, собрав общими усилиями 10 770 кубометров мусора (1077 КамАЗов). Также было ликвидировано 4 516 несанкционированной рекламы и 276 граффити. Такие данные озвучили в мэрии.
Участие в субботнике приняли 52 975 человек и 1798 предприятий. Во всех районах активисты наводили чистоту в скверах, парках, во дворах, на набережных, неблагоустроенных территориях и неразграниченных участках, которые по разным причинам не могут включить в план регулярной городской уборки.
Вместе с красноярцами трудились Сергей Верещагин и Михаил Котюков. Мэр убирался на территории у Мемориала Победы в поселке Солонцы, а губернатор вместе с участниками программы «Сибирский характер» привел в порядок Аллею памяти в Татышев-парке.
Напомним, изначально субботник в Красноярске собирались провести 25 апреля, но из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли. Власти решили организовать уборку в сокращенный рабочий четверг, накануне длинных майских выходных, чтобы сами праздники жители могли посвятить отдыху.
