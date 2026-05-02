Диетолог Поляков назвал самое полезное мясо для шашлыка

При выборе мяса для шашлыка лучше отдать предпочтение баранине, сообщил aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Специалист отметил, что важнее происхождения мяса для шашлыка только способ мариновки.
«Предпочтительное мясо для шашлыка — баранина. Если такой возможности нет, то можно выбрать свинину. Приемлемой альтернативой является и куриное мясо. Особой специфики тут нет», — отметил специалист.
Поляков добавил, что полезнее в данном случае выбрать фермерское мясо.
«Желательно выбирать фермерское мясо, которое не было замариновано до покупки. Мариновать мясо для шашлыка лучше самостоятельно», — пояснил эксперт.
По словам диетолога, самостоятельное маринование свежего фермерского мяса позволяет полностью контролировать процесс и гарантировать качество будущего блюда.
