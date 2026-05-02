Диетолог Поляков назвал самое полезное мясо для шашлыка

Диетолог Антон Поляков сообщил, что за раз можно съедать не более 150 грамм шашлыка, иначе это негативным образом скажется на здоровье. Какое мясо лучше выбрать — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

При выборе мяса для шашлыка лучше отдать предпочтение баранине, сообщил aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что важнее происхождения мяса для шашлыка только способ мариновки.

«Предпочтительное мясо для шашлыка — баранина. Если такой возможности нет, то можно выбрать свинину. Приемлемой альтернативой является и куриное мясо. Особой специфики тут нет», — отметил специалист.

Поляков добавил, что полезнее в данном случае выбрать фермерское мясо.

«Желательно выбирать фермерское мясо, которое не было замариновано до покупки. Мариновать мясо для шашлыка лучше самостоятельно», — пояснил эксперт.

По словам диетолога, самостоятельное маринование свежего фермерского мяса позволяет полностью контролировать процесс и гарантировать качество будущего блюда.

Ранее диетолог Поляков сказал, сколько безалкогольного пива можно выпить.