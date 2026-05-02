Поразит лучом смерти: новый боевой лазер РФ против БПЛА напугал ВСУ и НАТО

Лазерный луч нового российского комплекса может уничтожать вражеский БПЛА менее чем за секунду. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, чем это грозит ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Новые лазерные комплексы на вооружении российской армии помогут эффективно бороться с продолжающимися налетами украинских беспилотников на регионы РФ, сообщил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Таким образом специалист прокомментировал подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление о включении дронов-перехватчиков и лазерных комплексов в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве.

Кнутов предположил, что речь идет о проекте «Посох». Лазеры этого комплекса способны за доли секунды поражать цели на расстоянии до 1,5 км.

«Что касается их эффективности, в борьбе с украинскими беспилотниками, я думаю, они покажут себя хорошо. Если дальность лазера сейчас от 1 до 1,5 км, то мощность может достигать порядка 35 кВт. Этой мощности вполне достаточно. Хотя в дальнейшем будет стоять задача по повышению мощности системы удержания луча в определенной точке. Именно это играет ключевую роль. Но раз наши лазеры будут нести боевое дежурство, значит, эту проблему уже решили. Подобные комплексы сейчас делают в основном в Индии, Турции, Великобритании и других странах», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что многие страны пытаются сделать подобное оружие, но в ряде случаев это заканчивается неудачей. Сообщение о включении лазерных комплексов в дежурные силы по охране госграницы России специалист назвал хорошей новостью.

«Если создать рубеж от Баренцева моря до Черного, и он хорошо себя покажет, то позже мы сможем использовать эти лазеры и для защиты городов. Потому что стоимость импульса в десятки раз меньше стоимости ракет и в разы меньше стоимости снаряда», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что ВСУ ждет страшная расплата за атаку РФ новой тактикой.

