МИД РФ: по инициативе Франции укрепляется «ядерный кулак» против РФ

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что по инициативе Франции реализуется план, направленный на укрепление «ядерного кулака», обращённого против РФ.
«По инициативе Франции реализуется концепция передового сдерживания, которая вкупе с развитием многолетней практики совместных ядерных миссий НАТО призвана укрепить “ядерный кулак”, обращённый против России и её союзников», — сказал он.
Заявление прозвучало на обзорной конференции по ДНЯО.
Кроме того, глава делегации РФ заявил, что в Британии и Франции рассматривали инициативу о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия.
По данным Wirtualna Polska, Франция и Польша планируют провести ядерные учения над Балтикой.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идёт о признаках растущей милитаризации Европы на фоне сообщений о возможных ядерных учениях с участием Франции и Польши.