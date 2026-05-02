В Челябинской области для ремонта трассы «Урал» на пять месяцев ограничат скорость

На время ремонта федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области вводится ограничение скорости на пять месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Об этом предупреждает Росавтодор.

Новые правила движения будут действовать со 2 мая по 15 октября 2026 года. Скорость ограничат до 50 км в час, одну полосу закроют.

Речь идет про дорогу «Подъезд к Екатеринбургу». Снижать разрешенную скорость нужно будет на участках 11−13 км, 14−15 км, 16−19 км, 28−32 км, 33−34 км, 34−37 км, 38−42 км и 43−44 км (правый проезд). На левом проезде скорость ограничат на отрезках 28−32 км, 33−34 км, 34−37 км, 38−42 км, 43−44 км.

«В связи с введенными ограничениями возможны затруднения движения на участках производства ремонтных работ», — говорится в комментарии.

Водителям рекомендуют учитывать информацию при планировании маршрута и времени в пути.