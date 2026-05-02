Мошенники четыре дня заставляли хабаровскую студентку снимать для них видео

19-летняя студентка хабаровского вуза стала жертвой изощренной аферы, которая развивалась на протяжении нескольких суток и завершилась поездкой во Владивосток с сумкой чужих денег. Ущерб от действий телефонных мошенников составил четыре миллиона рублей, а сама потерпевшая до последнего верила, что помогает следствию, сообщили в прокуратуре края.
Началось все в конце апреля со стандартной уловки. Девушке позвонил неизвестный и сообщил о посылке на ее имя, для получения которой нужно продиктовать код из СМС. Она продиктовала. Сразу после этого пришло сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, а по указанному в уведомлении номеру телефона трубку снял якобы сотрудник силового ведомства. Студентке объяснили, что ее сбережения переведены на финансирование недружественного государства, и теперь она под колпаком.
Дальше начался спектакль, достойный шпионского триллера. Девушке приказали в течение четырех дней присылать видеосообщения обо всем, что она делает — якобы для подтверждения ее невиновности. Каждый ее шаг фиксировался на камеру. Аферисты выжидали, и момент настал, когда в Хабаровск за покупкой автомобиля приехали ее родители из соседнего региона с сумкой наличных. Студентка, разумеется, доложила об этом кураторам.
Под предлогом проверки, не являются ли эти деньги крадеными, девушку убедили дождаться, пока родители уснут, забрать сумку и перевести все на безопасный счет. Попытка внести наличные через банкомат удалась лишь частично — помешал технический сбой. Тогда поступила новая команда: везти оставшиеся деньги во Владивосток. И она поехала. Четыре миллиона рублей родительских сбережений ушли мошенникам, а студентка осознала, что стала слепым инструментом в их руках, только когда было уже поздно.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.