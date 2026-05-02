Сплетение поэзии и прозы. Мастер детектива из Перми закончил новый роман

В апреле отмечается Всемирный день книги. Пермский край богат на литературные таланты. О том, чем сейчас живут современные авторы, как проходят встречи с читателями и какие изменения в отрасли ожидаются в ближайшее время, мы поговорили с членом Союза писателей России, лауреатом литературных премий Алексеем Мальцевым.
Ощущение виртуальности…
Михаил Майоров, perm.aif.ru: Перефразируя одно из знаменитых произведений Александра Сергеевича, начнём так: жизнь российского писателя известна — встречи с читателями, выступления на различных площадках, книги с автографами, а по вечерам…
Алексей Мальцев: …А по вечерам — убаюкивающее постукивание клавиатуры, кропотливый поиск метафор, сравнений, образов. От себя лично ко всему перечисленному добавлю достаточно специфическое общение с искусственным интеллектом, который здорово подбирает музыку к стихам, так рождаются песни. Что, признаю, не очень по душе друзьям-композиторам.
— Кстати, о встречах с читателями… О чём обычно спрашивают на таких встречах?
— Как правило, это достаточно банальный круг вопросов, на которые отвечаешь не задумываясь. Как дошли до жизни такой, над чем сейчас работаете, сколько снято фильмов по вашим книгам, где черпаете вдохновение, есть ли прототипы героев книг в жизни, идентифицируете ли главного героя с собой… Предлагают даже сюжеты и идеи будущих книг… Скажу так: всё несколько идеализировано, оторвано от реального писательского труда, возникает ощущение виртуальности. Невольно вспоминаешь гениальные ахматовские строчки: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».
— Какие вопросы самые неожиданные, на которые трудно ответить с ходу?
— Их задают обычно дети. Например, боялся ли я в детстве прививок? Любил ли манную кашу? Если настоящий писатель, то почему до сих пор не умер? Не знаю, как для других, но для меня это самое сложное.
Взять творческую паузу…
— Тебя можно поздравить: тридцать вышедших книг — своеобразный юбилей.
— Спасибо. После выхода в конце 2024 г. тридцатой книги решил взять небольшую творческую паузу. Всё же это своеобразный марафон, хотя и достаточно рваный: то густо, то пусто. К зиме 25/26 понял, что жутко скучаю по прозе и засел за новый роман, который закончил буквально только что. Поскольку он ещё не вышел из печати, о нём говорить несколько преждевременно.
— Ты чуть ли не единственный из маститых писателей, кто не чурается посещать молодёжные поэтические тусовки. Чем дышит современная поэтическая молодёжь?
— В августе прошлого года я принял участие в фестивале «Компрос», поработал в жюри на «Корабле поэтов». А на «Решетовские встречи» в начале апреля 2026 г. ездил с участниками «Чтивых вторников» Евгения Гусева. Надо признать, в молодости мы все такие: горячие, бескомпромиссные, независимые, отстаивающие свою поэтическую точку зрения… Это нормально, даже здорово! Но годам к сорока появляется совершенно законное желание обладать красными корочками члена СП РФ.
— Где нравится выступать больше всего? Куда ты тянешься сердцем?
— В Пермском крае это Березники, Усолье (моя родина), Горнозаводск, Кудымкар, Юсьва и Соликамск. Правда, прошлой осенью география несколько расширилась. Съездил на книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбург, выступил также в Кирове, в центральной городской библиотеке им. Герцена.
— А как начался этот год?
— С моего любимого формата: совместного выступления вместе с музыкальной группой «Ба-Ба-Ту» в Доме писателя на Сибирской. Встречали Старый новый год. Когда лирические песни чередуются со стихами, это рождает непередаваемую гармонию у слушателя, а если исполнители песни и поэт находятся как бы на одной волне — выступление воспринимается как один большой лирический спектакль.
Незаменимый опыт для писателя.
— Ты заикнулся про детские вопросы… Взрослый писатель выступает и перед детьми?
— Такое бывает, хотя и редко (к сожалению). В феврале этого года принял участие в литературных чтениях, посвящённых Всемирному дню чтения вслух, выступил перед первоклашками школы № 14 Перми. Удалось почитать как свои стихи, так и шедевры своих учителей, пермских поэтов, аж в восьми классах начальной школы. Согласитесь, для взрослого писателя это незаменимый опыт.
— Как проходят твои авторские выступления?
— Это всегда сплетение поэзии и прозы. Я бы сюда ещё и музыку добавил. После прочитанного стихотворения представляю прозаическую книгу, а потом звучит песня на мои стихи. И так — несколько раз, слушателям просто никогда скучать.
— Похоже, ни одни «Решетовские встречи» в Березниках без тебя не обходятся. В скольких уже участвовал?
— Это, конечно, не так, но литературный праздник в честь Алексея Леонидовича для меня — святое. В этом апреле своеобразный юбилей — литературный фестиваль состоялся в 25-й раз, где, кстати, удалось пересечься с известным книгоиздателем, настоящим подвижником и интереснейшим собеседником Ильдаром Маматовым.
— А что читает писатель Алексей Мальцев?
— Самая запоминающаяся книга этой весны — «Золотой мальчик, золотая девочка» Татьяны Соколовой. Считаю Татьяну Фёдоровну в Прикамье прозаиком номер один. Очень надеюсь, что её новая книга будет отмечена как на уровне города, так и края.
Всё повторится.
— А в писательской среде, в творчестве каковы тенденции, настроения?
— Думаю, они очевидны… Постепенно набирает обороты литература, посвящённая СВО. Появляются романы, повести, сборники стихов — можно сказать, репортажи с линии соприкосновения. А вместе с ними — и новые имена на литературном небосклоне. В этой связи нельзя не отметить, что и в Перми появился автор, участник СВО, бывший депутат краевого Заксобрания, а ныне директор школы, Александр Григоренко. В 2025 г. в московском издательстве «Вече» в серии «Za ленточкой» у него вышла первая книга «Мобик».
— А в личном плане у писателя Мальцева наблюдаются какие-то сдвиги?
— Если это можно назвать сдвигом… В сентябре внук пошёл в первый класс. Известные слова песни на стихи Константина Ваншенкина «…Вновь мы с ними пройдём детство, юность, вокзалы, причалы… Будут внуки потом, всё опять повторится сначала…» вспомнил за эту зиму не раз. Заново учу детские стихи и песни, повторяю правила грамматики… Жена осваивает азы рукоделия. Невольно сравниваем, как учили нас когда-то и как учат сейчас. Если в наше время связь с педагогами осуществлялась в основном через записи в дневнике, то сейчас в распоряжении родителей чаты, соцсети… Но в чём-то школа далеких семидесятых, бесспорно, выигрывает. Хотя это уже совсем другая история!
— Как живёт российская литература? Какие тектонические сдвиги происходят в ней?
— Насчёт тектонических сдвигов — это в точку! Наконец будет положен конец писательской, если можно так выразиться, «многосоюзности». Начат процесс консолидации творческих сил под эгидой Союза писателей России, главного творческого объединения писателей страны. Уже разработаны соответствующие критерии переаттестации, подготовлены документы, где оговорено всё: тиражи выпущенных книг, количество публикаций в журналах и т. д. Для действующих членов СПР мало что изменится, а вот вступить в Союз, не скрою, станет труднее. Во многом это связано с фигурой первого секретаря СПР Владимира Мединского, который продолжает свои рабочие встречи с писателями. К примеру, 24 апреля он был в Казани, где встречался с руководством Союза писателей Татарстана. Среди прочих новшеств отмечается, что в книжных магазинах по всей стране будут созданы брендированные книжные полки, на которых рядом с раскрученными авторами (Прохановым, Поляковым, Прилепиным и др.) будут стоять книги местных авторов. Хотелось бы на это надеяться… Кроме того, происходит переоценка выпущенной литературы на предмет её принадлежности к экстремистским движениям.