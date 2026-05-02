Сплетение поэзии и прозы. Мастер детектива из Перми закончил новый роман

— Если это можно назвать сдвигом… В сентябре внук пошёл в первый класс. Известные слова песни на стихи Константина Ваншенкина «…Вновь мы с ними пройдём детство, юность, вокзалы, причалы… Будут внуки потом, всё опять повторится сначала…» вспомнил за эту зиму не раз. Заново учу детские стихи и песни, повторяю правила грамматики… Жена осваивает азы рукоделия. Невольно сравниваем, как учили нас когда-то и как учат сейчас. Если в наше время связь с педагогами осуществлялась в основном через записи в дневнике, то сейчас в распоряжении родителей чаты, соцсети… Но в чём-то школа далеких семидесятых, бесспорно, выигрывает. Хотя это уже совсем другая история!