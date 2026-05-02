Хабаровские школьники высадили грушевый сад в честь ветеранов ВОВ

Ученики школы села Корсаково по приглашению командования 104-й бригады управления связи побывали на необычном патриотическом мероприятии. Вместе с офицерами и ветеранами дети возложили цветы к мемориалу и посадили грушевый сад прямо на территории части. Получилось символично: деревья — как продолжение жизни, как память, которая будет цвести и плодоносить.
«Чтить память ветеранов Великой Отечественной войны — это священный долг, сохраняющий историческую правду и передающий мужество предков будущим поколениям. Мы должны помнить тех, кто пожертвовал всем ради свободы и мира», — сообщила в беседе с hab.aif.ru руководитель благотворительного фонда «Мы Едины» Светлана Изотова.
После посадки сада военные устроили для ребят экскурсию по части. Детей познакомили с солдатским бытом, показали, как живут и работают связисты, а после провели в столовую и накормили отменным обедом — жест простой, но для сельских школьников, которые не каждый день бывают на таких объектах, запоминающийся.
Финальным аккордом стал момент, который уже вышел за пределы части. Ученик Богдан дал небольшой комментарий федеральному телеканалу о том, почему для него важно общение с ветеранами и участие в таких встречах. Говорил своими словами, без заученных фраз, и, судя по реакции взрослых, попал в самое сердце.
В фонде «Мы Едины» убеждены, что такие мероприятия — не просто строчка в плане по патриотическому воспитанию, а живая связь поколений. Ветераны сражались за то, чтобы нынешние школьники могли жить в свободной стране, а грушевый сад, высаженный детскими руками, теперь станет напоминанием об этом долге и внутри части, и за ее пределами.