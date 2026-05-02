В Бикине полицейские рассказали второклассникам о вкладе земляков в Победу

В начальной школе N23 города Бикина прошел необычный урок, на который вместо привычных преподавателей пришли сотрудники полиции и общественники. В рамках патриотической акции «С нами Победа!» второклассникам рассказали о героях-земляках, получивших звание Героя Советского Союза, но главное — дали потрогать историю руками.
Заместитель начальника ОМВД России «Бикинский» полковник внутренней службы Евгения Яковлева и председатель общественного совета принесли с собой то, что не покажешь через проектор. Перед ребятами развернули мини-выставку военных реликвий: солдатский котелок, каску и саперную лопатку. Дети разглядывали предметы с таким интересом, что не понадобилось никаких дополнительных призывов к тишине.
Простой армейский котелок и пробитая каска рассказали о суровых буднях солдат красноречивее любой презентации. Школьники передавали их из рук в руки, примеряли, задавали вопросы — получился живой разговор, а не лекция под запись. Именно такие детали запоминаются накрепко и формируют то самое чувство сопричастности, ради которого все и затевалось.
Организаторы подчеркнули, что акцию «С нами Победа!» сознательно проводят в начальных классах: чем раньше ребенок поймет, какой ценой досталась Победа, тем крепче будет эта память. А когда о ней рассказывают не школьные учебники, а действующие офицеры с музейными предметами в руках, эффект получается совсем другим. После такого урока взгляд на майские праздники у второклассников точно стал глубже.