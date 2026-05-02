В Бикине полицейские рассказали второклассникам о вкладе земляков в Победу

Организаторы подчеркнули, что акцию «С нами Победа!» сознательно проводят в начальных классах: чем раньше ребенок поймет, какой ценой досталась Победа, тем крепче будет эта память. А когда о ней рассказывают не школьные учебники, а действующие офицеры с музейными предметами в руках, эффект получается совсем другим. После такого урока взгляд на майские праздники у второклассников точно стал глубже.