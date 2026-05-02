Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +25°С: настоящая жара придет в Беларусь 2 мая

2 мая погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и поступление теплой воздушной массы с Западной Европы, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 71% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Смартпресс

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер днем юго-западный, западный, слабый до умеренного.

Температура воздуха днем составит от +15°С по востоку до +25°С по западу страны. Ночью на юго-восточной половине ожидаются заморозки 0..-2°С. Атмосферное давление днем будет падать.

Погода в регионах

Брест +21..+23°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Небольшая облачность. Без осадков.

Витебск +20..+22°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Гомель +15..+17°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.

Гродно +23..+25°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Небольшая облачность. Без осадков.

Могилев +17..+19°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Минск +20..+22°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
