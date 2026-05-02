До +25°С: настоящая жара придет в Беларусь 2 мая

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер днем юго-западный, западный, слабый до умеренного.
Температура воздуха днем составит от +15°С по востоку до +25°С по западу страны. Ночью на юго-восточной половине ожидаются заморозки 0..-2°С. Атмосферное давление днем будет падать.
Погода в регионах
Брест +21..+23°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Небольшая облачность. Без осадков.
Витебск +20..+22°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Гомель +15..+17°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.
Гродно +23..+25°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Небольшая облачность. Без осадков.
Могилев +17..+19°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Минск +20..+22°С. Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.