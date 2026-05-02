На ошейниках собак и на ручках автомобилей: Россиянам рассказали, где нельза размещать георгиевские ленты

Россиянам стоит быть внимательными при размещении на одежде георгиевской ленты. Об этом напомнила адвокат Наталья Малиновская. Эксперт перечислила варианты, которые могут вызвать вопросы у правоохранительных органов.
По словам Малиновской, таковым может стать размещение ленты ниже уровня локтя. Это не является осквернением символа, однако может стать причиной загрязнения или порчи ленты.
«Размещение георгиевской ленты на ошейниках собак или ручках автомобилей также может повлечь ответственность, поскольку в первом случае это несовместимо со статусом символа воинской славы, а равно может создавать прямые условия для порчи ленты, что недопустимо, как и в случае с ручкой автомобиля», — сказала адвокат РИА Новости.
Тем временем депутат Гаврилов предупредил, что публичное осквернение символа влечёт серьёзную ответственность. К нему относятся случаи, когда ленту бросают на землю, топчут, рвут или сжигают, особенно если это снимают на видео и выкладывают в сеть.