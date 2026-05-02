Губернатор Демешин жёстко высказался о работе общественного транспорта в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, выступая перед депутатами Законодательной думы, обозначил курс на наведение порядка в сфере пассажирских перевозок. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Глава региона признал, что цена проезда и качество услуг пока не соответствуют друг другу. Однако краевые власти уже меняют ситуацию. Принят закон о штрафах для перевозчиков за систематические нарушения. Если за квартал компания отменит более 5 процентов рейсов или вовремя не предупредит об изменении тарифов, последует административная ответственность.
Кроме того, автобусы, закупленные ранее и простаивавшие без дела, теперь вышли на маршруты. В госконтракты на 2026 год внесли новые требования: перевозчикам запретили самовольно менять схему движения и обязали выпускать резервные машины. Тех, кто не исполняет обязательства, ждут штрафы.
«Все эти меры являются частью политики, направленной на повышение качества услуг, а не на краткосрочные вливания. Это не просто технический показатель, это вопрос уважения к людям. Каждый житель края имеет право на своевременный, безопасный и комфортный проезд. Транспорт должен работать на человека — будем стремиться к этому по поручению губернатора», — подчеркнули в краевом минтрансе.
В планах также усилить роль края как заказчика транспортной работы: власть установит жёсткие требования к качеству, расписанию и тарифам, оплачивая перевозчикам конкретно выполненную работу. Будет разработан документ транспортного планирования, который позволит заранее моделировать маршруты и развязки.
Отдельное внимание уделили речной навигации. Цена билета на теплоход «70 лет Победы» выросла на 2000 рублей. В минтрансе пояснили: подорожало топливо, вырос НДС, увеличились расходы на техобслуживание флота и безопасность судоходства. Часть конечной цены формируют туроператоры, на них перевозчик повлиять не может. Общественники пообещали следить за обоснованностью тарифов и при выявлении завышений направлять обращения в ФАС. Контроль за техническим состоянием автобусов и соблюдением ПДД продолжают ГАИ и Ространснадзор. Жители могут направлять жалобы с фото и видео через официальный сайт госавтоинспекции.
