Губернатор Демешин жёстко высказался о работе общественного транспорта в Хабаровске

Отдельное внимание уделили речной навигации. Цена билета на теплоход «70 лет Победы» выросла на 2000 рублей. В минтрансе пояснили: подорожало топливо, вырос НДС, увеличились расходы на техобслуживание флота и безопасность судоходства. Часть конечной цены формируют туроператоры, на них перевозчик повлиять не может. Общественники пообещали следить за обоснованностью тарифов и при выявлении завышений направлять обращения в ФАС. Контроль за техническим состоянием автобусов и соблюдением ПДД продолжают ГАИ и Ространснадзор. Жители могут направлять жалобы с фото и видео через официальный сайт госавтоинспекции.