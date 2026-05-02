Не вращать шампуры и никакого уксуса: Учёная Мясищева раскрыла секреты идеального маринада для шашлыка

Соль денатурирует белки и помогает удерживать влагу. Кислоты — уксус, лимон, вино — разрушают белки и делают мясо мягче. Но при избытке кислоты продукт становится жёстким. Тепло ускоряет диффузию, но мариновать лучше в холоде. При температуре около 0 мясо можно хранить в рассоле до трёх суток — так вы избежите размножения бактерий.