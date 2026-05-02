«Солнцепёк» сжёг укрытия ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали укрытия Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» российской группировки войск «Восток». Были использованы термобарические снаряды.
«Противник создал укрепленный рубеж, оборудовав долговременные укрытия. Координаты целей передали экипажу тяжелой огнеметной системы. Расчёт ТОС-1А “Солнцепёк” 35-го гвардейского полка 35-й общевойсковой армии выдвинулся на огневую позицию и нанёс удары термобарическими снарядами по позициям врага», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что цели были выявлены в районе населённого пункта Чаривное в Запорожской области.
В результате удара укреплённые сооружения украинских войск были полностью разрушены, пехота противника, находившаяся в глубоких блиндажах, была ликвидирована.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.