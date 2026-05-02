Час расплаты за Крым ужаснул ВСУ в Николаеве: главная новость СВО 2 мая

Мощные удары беспилотными комплексами «Герань» по объектам украинской армии в Николаеве и окрестностях города стали ответом на попытки ВСУ атаковать Крым и Туапсе.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, какие цели поразили российские дроны в Николаевской области, а также почему этот регион остается одной из главных мишеней для ответных ударов.
Напомним, ВСУ неоднократно пытались атаковать Крым и Крымский мост через Керченский и Таманский полуострова.
В последний раз мост временно закрывали для обеспечения безопасности в ночь на 30 апреля. Не исключено, что причина этого — очередная попытка ВСУ атаковать мост с помощью безэкипажных катеров.
Ответ украинские боевики получили очень быстро. Уже вечером 30 апреля, а также ночью и утром 1 мая в Николаевской области, откуда могли запустить БЭКи, зафиксировали несколько мощных взрывов.
«Цели ударов в Николаевской области были серьезными. Там находятся хранилища и производственные цеха по сборке безэкипажных катеров, которые активизировались в последние два дня. В Черном море уничтожили сначала шесть БЭКов, потом еще четыре. Сейчас их будет меньше», — пояснил военный эксперт.
Дандыкин добавил, что Николаевская область также является тыловой базой ВСУ на херсонском направлении.
«Мы будем освобождать все наши новые территории, в том числе и Херсонскую область. Нужно прекратить безобразие, которое творится на черноморском побережье. ВСУ постоянно пытаются атаковать Крым, особенно Севастополь. Поэтому Николаев и Одесса остаются важными целями», — пояснил эксперт.
Дандыкин напомнил, что Николаевская область является важнейшей для ВСУ военной базой. Оттуда запускают десятки дронов и безэкипажных катеров.
«Из Николаевской области боевики ВСУ наносят удары по российским регионам. Оттуда могут взлетать беспилотники для атак на РФ, оттуда же могут запускать безэкипажные катера. Это место даже ближе Одессы», — пояснил эксперт.
Кроме боевиков ВСУ, этот регион активно используют в своих целях британские кураторы Киева. Там же на секретной военной базе они обучают украинских диверсантов.
«Там расположен город Очаков, где давно обосновались англичане, еще задолго до спецоперации. Это британская база по формированию диверсионных групп. Те же англичане причастны и к отправке безэкипажных катеров в сторону нашего черноморского побережья», — пояснил военный эксперт.
Военный эксперт напомнил, что российские бойцы отслеживают все подобные формирования, поэтому по ним наносятся четкие и своевременные удары.
«На Кинбурнской косе находятся наши ребята. Очаков у них в пределах видимости», — добавил военный.
