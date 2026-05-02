Oxxxymiron зарегистрировал в Британии товарный знак

Oxxxymiron зарегистрировал в Великобритании товарный знак для производства и продажи одежды.

Источник: Аргументы и факты

Рэпер Мирон Федоров, известный под сценическим именем Oxxxymiron* и внесённый в реестр иностранных агентов в России, зарегистрировал в Великобритании собственный товарный знак. Соответствующая информация содержится в документах британского ведомства по интеллектуальной собственности.

Согласно данным регистрации, заявка охватывает не только деятельность, связанную с музыкальной индустрией и концертными выступлениями, но и сферу производства и продажи одежды. В перечень также включены розничные услуги, касающиеся реализации одежды и аксессуаров.

Документы указывают, что регистрация была оформлена в конце 2025 года, а действие товарного знака рассчитано до 2035 года. В качестве страны заявителя в материалах фигурирует Кипр.

Мирон Фёдоров был внесён в список лиц-иноагентов в октябре 2022 года. Уголовное дело в отношении музыканта было возбуждено в феврале 2024-го. В феврале нынешнего года Петербургский суд приговорил рэпера к 320 часам обязательных работ.

* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.