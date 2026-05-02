В Овсянке отметили день рождения Виктора Астафьева

В солнечный первый день мая село Овсянка, малая родина великого русского писателя Виктора Петровича Астафьева, превратилось в эпицентр культурной жизни края. Здесь прошёл ежегодный фестиваль, посвящённый дню рождения классика, собравший около 3 тысяч гостей со всего региона. Праздничное пространство охватило практически всё село: интерактивные площадки развернулись на центральных улицах, живописной набережной Енисея и у Мемориального комплекса писателя. Для гостей подготовили насыщенную программу — от литературных выставок и экскурсий до уличных спектаклей, викторин на знание творчества Астафьева и мастер-классов для детей и взрослых. Ключевым моментом праздника стала церемония возложения цветов к могиле Виктора Астафьева. В знак уважения к памяти писателя в ней приняли участие Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр культуры региона Аркадий Зинов и внучка писателя. Почётную вахту у мемориала в честь участников Великой Отечественной войны несли юнармейцы, напоминая о фронтовом прошлом автора «Прокляты и убиты». Организаторы постарались, чтобы праздник получился не только душевным, но и сытным, ярким и познавательным. На территории работали: Ярмарка и полевая кухня с горячей едой. Фудкорт и уютная фотозона для памятных снимков. Детская площадка с играми и аниматорами. Гости могли погрузиться в мир астафьевских героев, посетив Национальный центр Астафьева, Библиотеку-музей и обновлённый Мемориальный комплекс. Особый интерес вызвала выставка работ учеников художественных школ, а также картины, фотографии и предметы народного промысла. Изюминкой экспозиции стала площадка ретро-автомобилей, где была представлена личная машина Виктора Петровича.