Юрист Хаминский рассказал, какое наказание ждет за сорванную сирень

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал aif.ru, какое наказание и в каких случаях предусмотрено за сорванную сирень.
«Сама по себе сирень не является краснокнижным растением и не включена в какие-либо реестры, которые бы её защищали как особую культуру. По сути, это обычная трава или кустарник. Следовательно, за простой срыв сирени наказание не предусмотрено. Ответственность может наступить в иных случаях», — отметил Хаминский.
По его словам, региональные кодексы об административных правонарушениях иногда вводят санкции за повреждение растений, кустов и деревьев, которые находятся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) или в лесном фонде.
«Если куст сирени растёт не в городском парке или сквере, а в лесу либо на ООПТ, то, например, в Московской области за его повреждение предусмотрен административный штраф — от 300 до 500 рублей, а на некоторых лесных и особо охраняемых территориях — до трёх с половиной тысяч рублей», — отметил Хаминский.
При этом важно различать цели: можно сорвать сирень для личных нужд (подарить супруге, девушке, маме), а можно нарвать её для продажи.
«Продажа сирени в местах, не отведённых для торговли (в том числе цветами), влечёт административную ответственность по региональному КоАП. Что касается покупателей такой сирени — они никакой ответственности не несут, потому что закон предусматривает наказание именно за продажу, а не за покупку», — подытожил Хаминский.