Синоптик Позднякова: в мае москвичей ждут температурные качели

Погода в мае 2026 года не порадует жителей столичного региона устойчивым теплом, месяц пройдёт в режиме температурных качелей, когда короткие периоды почти летней жары будут резко сменяться похолоданием. Об этом aif.ru сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Долгосрочные прогнозы указывают, что май в этом году будет довольно неустойчивым. У нас не будет устойчивого тепла. Погода будет развиваться волнами: волны более тёплой погоды с аномалией +2…+4 градуса выше нормы будут сменяться периодами с температурой на 2−3 градуса ниже нормы», — сказала синоптик.
При этом она уточнила, что существенного избытка осадков в мае не ожидается. Первая пятидневка месяца будет относительно сухой, с температурой примерно на 1 градус выше климатической нормы.
В то же время к середине первой декады мая возможно повышение температуры до +25°C.
«К середине месяца, однако, придёт волна более прохладной погоды, и дневная температура может быть не выше +12…+15°C. Во второй половине мая, будем надеяться, погода станет более устойчивой, с температурой, близкой к климатической норме», — добавила Позднякова в интервью aif.ru.