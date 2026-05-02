Синоптик Позднякова: в мае москвичей ждут температурные качели

«Долгосрочные прогнозы указывают, что май в этом году будет довольно неустойчивым. У нас не будет устойчивого тепла. Погода будет развиваться волнами: волны более тёплой погоды с аномалией +2…+4 градуса выше нормы будут сменяться периодами с температурой на 2−3 градуса ниже нормы», — сказала синоптик.