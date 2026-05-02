Мощный ответ за Туапсе: удары возмездия жестко мстят ВСУ по всей Украине

Беспилотники в сторону Туапсе Краснодарского края запустили из определенного региона Украины, однако ответ не заставил себя ждать.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, откуда запустили дроны, а также обратил внимание на появление необычного разведчика.
Атака БПЛА 1 мая: где сбивали вражеские дроны.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 мая перехватили и уничтожили 141 беспилотник ВСУ. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Ростовской, Смоленской, Калужской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что в результате атаки БПЛА на Туапсе произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Туапсе с начала апреля несколько раз подвергался атакам украинских дронов. В результате налета в ночь на 20 апреля на территории морского терминала возникло возгорание и произошел разлив нефтепродуктов.
Классическая схема: дроны летят в обход Крыма.
«Туапсинский объект 1 мая атаковали беспилотные комплексы, которые вылетали из Одесской области и пролетали к цели, огибая Крым. Это уже классическая схема», — сообщил Кондратьев.
Специалист ранее называл еще несколько сценариев, откуда украинские беспилотники могут запускать в направлении городов Краснодарского края. Они могли вылететь с гражданских кораблей в Черном море или стартовать с безэкипажных катеров.
Кондратьев уточнил, что для атаки ВСУ использовали беспилотные комплексы «Лютый».
«Туапсе атаковали украинские беспилотные комплексы Ан-196 “Лютый”, разработанные конструкторским бюро “Антонов”. Они преодолевают расстояния до 2000 км. Примечательно, что один такой БПЛА может нести 75 кг взрывчатого вещества», — сказал эксперт.
Американский след: разведчик НАТО кружил рядом с местом атаки.
Американский дрон-разведчик заметили над Черным морем за несколько дней до атаки БПЛА на Туапсе 1 мая, отметил Кондратьев.
«После того, как 29 апреля сообщили, что пожар в Туапсе был потушен, над Черным морем в районе Сочи и Туапсе появился американский беспилотник RQ-4D Phoenix. Это американский дрон-разведчик, базирующийся в Италии. Он начал вести разведку и собирать данные. Вероятно, дрон изучал, где стоят наши системы ПВО, где работают радиолокационные станции», — пояснил Кондратьев.
Россия отвечает: серия ударов по военной инфраструктуре Украины.
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами РФ были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки, хранения и запуска ударных БПЛА и БЭКов.
По данным околовоенных Telegram-каналов, также была нанесена серия ударов по объектам в городе Тернополь, которые функционировали в интересах ВСУ.
Среди поражённых целей — комплекс складских помещений компании «Арс-Керамика», интегрированный с железнодорожной инфраструктурой и использовавшийся для скрытой разгрузки, накопления и распределения грузов военного назначения, а также радиозавод «Орион» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, специализирующееся на производстве радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и компонентов для беспилотников.
Кроме того, удары по военным объектам ночью и днем 1 мая были зафиксированы в Запорожской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Николаевской и других областях Украины.