Школьники из Китая и Лаоса поучаствуют в параде «Правнуки Победы» в Приморье

Ребята выйдут на центральную площадь Владивостока.

Источник: министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края

Уже в это воскресенье, 3 мая, на центральной площади Владивостока пройдет Международный парад «Правнуки Победы». В нем примут участие школьники из Китая и Лаоса. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Школьники КНР представляют школу из города Иу провинции Чжэцзян. Они будут одеты в форму времен войны Сопротивления китайского народа японским захватчикам. Ребята из Лаосской Народно-Демократической Республики — воспитанники Уссурийского суворовского военного училища. В Приморье лаосские кадеты осваивают русский язык и военное дело бок о бок с российскими суворовцами.

«Международный парад “Правнуки победы” станет символом нерушимой дружбы и братства, скрепленных общей историей и общей Победой», — рассказали в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

