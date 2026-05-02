Раскрыты организаторы трагедии в Доме профсоюзов в Одессе: украинский политик назвал фамилии

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук перечислил фамилии организаторов одесской трагедии 2014 года. Об это он проинформировал ТАСС.
«Суд над извергами одесской трагедии ждет своего часа и обязательно состоится. Никто ничего не забыл, сохранились фото и видеоматериалы, свидетельства очевидцев, документы, которые не удалось спрятать и уничтожить», — сказал Медведчук.
По словам Медведчука, за 10 дней до событий в Одессе было проведено совещание, которое тогда возглавлял и.о. президента Украины Александр Турчинов.
Медведчук заявил, что «европейские политические подсвинки», жаждущие конфликта, радуются гибели невинных людей. По его словам, они намерены и дальше наживаться на этом кровопролитии.
Он отметил, что трагедия в Одессе 2 мая 2014 года показала истинные намерения коллективного Запада в отношении русскоязычного населения Украины. По его словам, именно эти намерения украинские неонацисты воплотили в жизнь.
Медведчук пояснил, что согласно планам организаторов, операцию сначала назначили на 2 мая. Это был день футбольного матча, что объясняло присутствие большого числа членов фанатских группировок и 500 радикалов из «Правого сектора»**.
Медведчук отметил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков*, Парубий, Коломойский* и его подручный Игорь Палица. Именно он, как отметил Медведчук, руководил акцией непосредственно на месте. За «успешное» проведение операции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.
Глава движения «Другая Украина» обратил внимание на то, что «последователи нацистских полицаев» сжигали людей заживо. Он подчеркнул, что выживших добивали прямо под объективами камер.
При этом, как отметил политик, никто из преступников не был привлечен к уголовной ответственности. Напротив, по его словам, все эти люди получили награды и были объявлены «героями».
Как писал KP.RU, виновники трагедии в одесском Доме профсоюзов сейчас работают в украинских силовых структурах. Например, Руслан Форостяк стал советником главы областного управления полиции. Андрей Юсов сейчас занимает должность пресс-секретаря Главного управления разведки.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.