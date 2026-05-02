В России расширили список объектов для трансплантации

В России станут доступны пересадка нервов и фрагментов костей с сентября.

С 1 сентября 2026 года в перечень разрешенных для трансплантации объектов включаются спинной мозг, нервы, кости и их фрагменты. Об этом следует приказ Минздрава РФ.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень объектов трансплантации», — сказано в документе.

Внесенные поправки разрешают пересадку нервов, спинного мозга (включая его части), а также костей и их фрагментов.

Из перечня при этом исключили кости черепного свода и нижнюю челюсть.

В свою очередь главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье рассказал о самых главных прорывах в российской трансплантологии. Среди них — трансплантации почки и особый вид трансплантации для людей с диабетом 1-го типа. Готье добавил, что врачи также получают возможность пересаживать органы более тяжелым пациентам — тем, кому раньше это было противопоказано.