В России расширили список объектов для трансплантации

С 1 сентября 2026 года в перечень разрешенных для трансплантации объектов включаются спинной мозг, нервы, кости и их фрагменты. Об этом следует приказ Минздрава РФ.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень объектов трансплантации», — сказано в документе.
Внесенные поправки разрешают пересадку нервов, спинного мозга (включая его части), а также костей и их фрагментов.
Из перечня при этом исключили кости черепного свода и нижнюю челюсть.
В свою очередь главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье рассказал о самых главных прорывах в российской трансплантологии. Среди них — трансплантации почки и особый вид трансплантации для людей с диабетом 1-го типа. Готье добавил, что врачи также получают возможность пересаживать органы более тяжелым пациентам — тем, кому раньше это было противопоказано.