Россиянам рассказали, за какую недвижимость можно вовсе не платить налог на имущество

Ранее Life.ru писал, что владельцы капитальных бань теперь рискуют получить штраф до 35 тысяч рублей. Как объяснила депутат Светлана Разворотнева, если баня стоит на фундаменте и не поставлена на кадастровый учёт — это нарушение. Штраф за нерегистрацию составляет от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, за неправильный слив воды, загрязняющий почву, могут оштрафовать на 35 тысяч, хотя применяют эту меру крайне редко — только по жалобе соседей.