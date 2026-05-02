Вернутся домой в мешках: боевиков НАТО жестко покарали в Николаеве

Мощные удары «Геранями» по объектам украинской армии в Николаеве и окрестностях города стали ответом на попытки ВСУ атаковать Крым.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru назвал главные цели ударов.
Жалкие попытки ВСУ атаковать Крым.
Украинские боевики неоднократно пытались атаковать Крым и Крымский мост. В последний раз мост временно закрывали для обеспечения безопасности в ночь на 30 апреля.
Спустя девять часов ожидания движение по Крымскому мосту было восстановлено. Эксперты допускают, что мост перекрывали из-за попытки ВСУ атаковать его с помощью безэкипажных катеров.
Уже вечером 30 апреля, а также ночью и утром 1 мая в Николаевской области, откуда могли запустить БЭКи, зафиксировали несколько мощных взрывов. Российские «Герани» работали чётко, как скальпель хирурга, вырезая узлы вражеской инфраструктуры.
Хранилища и производства БЭКов: что поразили «Герани».
«Цели ударов в Николаевской области были серьезными. Там находятся различные хранилища и производства безэкипажных катеров, которые, к слову, активизировались в последние два дня, согласно сводкам Минобороны. В Черном море уничтожили сначала шесть БЭКов, потом еще четыре. Сейчас, я думаю, их будет меньше», — пояснил военный эксперт.
Дандыкин добавил, что Николаевская область также является тыловой базой ВСУ на херсонском направлении.
«Мы будем освобождать все наши новые территории. Это очевидно, в том числе и Херсонскую область. Нужно прекратить это безобразие, которое творится на черноморском побережье. Поэтому Николаев и Одесса остаются важными целями», — пояснил эксперт.
По словам Дандыкина, удары в данном случае необходимо наносить комбинированные.
Хроника ударов: как «Герани» атаковали Николаев.
Украинские боевики неоднократно пытались атаковать российские регионы из Николаевской области, поэтому ответный удар не заставил себя ждать.
Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что беспилотники «Герань» нанесли удары по Николаеву и окрестностям вечером 30 апреля, а также ночью и днем 1 мая. Первый утренний удар по окрестностям Николаева зафиксировали около 10:00 в пятницу, 1 мая. Через два часа около шести «Гераней» были замечены в Черном море возле Николаевской области.
«Из Николаевской области боевики ВСУ наносят удары по российским регионам. Оттуда могут взлетать беспилотники для атак на РФ, оттуда же могут запускать безэкипажные катера, которые активизировались в последнее время. Потому что это место даже ближе Одессы», — пояснил эксперт.
Британский след: база спецслужб в Очакове.
Кроме того, в городе Очаков Николаевской области беспилотные комплексы «Герань» могли поразить базу британских инструкторов.
«Там давно обосновались англичане, еще до специальной военной операции. Это британская база по формированию диверсионных групп», — пояснил военный эксперт.
Дандыкин отметил, что речь идет о специалистах MI-6, Специальной воздушной службе (SAS) Великобритании и других. Деятельность этих западных кураторов распространяется не только на Николаевскую область, но и на территорию Одессы, Измаила и других городов.
Военный эксперт напомнил, что российские военные отслеживают все подобные формирования, поэтому по ним наносятся удары.
«Там есть, кому смотреть. На Кинбурнской косе находятся наши ребята. Очаков у них в пределах видимости. ВСУ это, конечно, не нравится», — добавил военный.
