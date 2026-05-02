Вернутся домой в мешках: боевиков НАТО жестко покарали в Николаеве

Присутствие британских спецслужб на Украине — давно не секрет, но именно Очаков стал одним из главных центров подготовки морских диверсантов. Туда свозят наёмников со всего мира, там их обучают обращению с БЭКами, оттуда координируют атаки на российские порты. Удар «Геранями» по этой базе — не просто акт возмездия, а сигнал Киеву и всему Западу, помогающему ВСУ.