Сразу две трагедии на реках Красноярского края произошли в первый майский выходной

Предположительно, 1 мая в Красноярском крае утонули два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС и учреждении «Спасатель».

Первая трагедия случилась в селе Бражное Канского округа: в реке Кан утонул 7-летний ребенок.

А в деревне Кускун Манско-Уярско округа на реке Есауловка погиб 46-летний мужчина, который сплавлялся на надувной одноместной лодке. Другие отдыхающие обнаружили её перевернутой, а рядом в воде — плавающие вещи.

Сейчас проводятся поиски тел, обстоятельства обоих происшествий установят правоохранительные органы.

«Впереди нас ожидают еще два теплых выходных дня. Просим жителей края соблюдать безопасность при отдыхе у водоемов, следить за детьми, отправляясь на водную прогулку на плавсредстве, обязательно надевать спасательный жилет», — сказано в обращении КГКУ «Спасатель».

