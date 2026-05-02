Омичам напомнили, где можно бесплатно получить Георгиевскую ленту

В Омске продолжается акция «Волонтёры Победы»: до 9 мая её участники будут раздавать Георгиевские ленточки всем желающим. Располагаются эти точки в местах массового пребывания людей:
— ТЦ «Омский».
— кинотеатр «Маяковский».
— железнодорожный вокзал.
— памятник Любочке.
— ТЦ «Festival City».
— парк Победы.
— парк «Зелёный остров».
— парк им. 30-летия ВЛКСМ.
— остановка «Городок Водников».
— остановка «Технический университет».
— остановка «Ул. Лизы Чайкиной».
— ТК «Маяк».
— ТК «Амурский».
— «Зелёный рынок» в Кировском округе.
— ТК «Октябрьский».
Получить ленточку здесь можно каждый день с 17:30 до 18:30.
Волонтёры также напоминают, как правильно носить символ Победы. По правилам, ленту крепят на груди слева, у сердца, в виде петли, банта или буквы Z. Не допускается носить её на голове или ниже пояса, на сумке или автомобиле.