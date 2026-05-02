Омичам напомнили, где можно бесплатно получить Георгиевскую ленту

И как её правильно носить.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжается акция «Волонтёры Победы»: до 9 мая её участники будут раздавать Георгиевские ленточки всем желающим. Располагаются эти точки в местах массового пребывания людей:

— ТЦ «Омский».

— кинотеатр «Маяковский».

— железнодорожный вокзал.

— памятник Любочке.

— ТЦ «Festival City».

— парк Победы.

— парк «Зелёный остров».

— парк им. 30-летия ВЛКСМ.

— остановка «Городок Водников».

— остановка «Технический университет».

— остановка «Ул. Лизы Чайкиной».

— ТК «Маяк».

— ТК «Амурский».

— «Зелёный рынок» в Кировском округе.

— ТК «Октябрьский».

Получить ленточку здесь можно каждый день с 17:30 до 18:30.

Волонтёры также напоминают, как правильно носить символ Победы. По правилам, ленту крепят на груди слева, у сердца, в виде петли, банта или буквы Z. Не допускается носить её на голове или ниже пояса, на сумке или автомобиле.