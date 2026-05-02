Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские родители стали вдвое чаще жаловаться на медицину для детей

Родители жалуются на проблемы с помощью детям-инвалидам, госпитализацией и лечением в федеральных клиниках.

Источник: Om1 Новосибирск

В 2025 году уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко получила 299 обращений, большинство из которых касалось помощи детям-инвалидам и лекарственного обеспечения, сообщается в докладе детского омбудсмена Новосибирской области о работе в 2025 году.

Согласно документу, годом ранее таких жалоб было 151. Родители жаловались на трудности с получением медпомощи для детей с инвалидностью, проблемы с прохождением медико-социальной экспертизы, нехватку льготных лекарств, отсутствие должного ухода за новорождёнными и сложности с лечением в федеральных клиниках.

Каждый случай разбирался совместно с областным минздравом, проводились выездные проверки, в восьми из которых нашли нарушения и потребовали их устранить.