Новосибирские родители стали вдвое чаще жаловаться на медицину для детей

В 2025 году уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко получила 299 обращений, большинство из которых касалось помощи детям-инвалидам и лекарственного обеспечения, сообщается в докладе детского омбудсмена Новосибирской области о работе в 2025 году.
Согласно документу, годом ранее таких жалоб было 151. Родители жаловались на трудности с получением медпомощи для детей с инвалидностью, проблемы с прохождением медико-социальной экспертизы, нехватку льготных лекарств, отсутствие должного ухода за новорождёнными и сложности с лечением в федеральных клиниках.
Каждый случай разбирался совместно с областным минздравом, проводились выездные проверки, в восьми из которых нашли нарушения и потребовали их устранить.