Красноярский край признан одним из победителей федерального конкурса на создание научных центров мирового уровня

Из 37 проектов, поданных со всей страны, эксперты отобрали всего три. В их число вошла заявка нашего региона. Новый центр мирового уровня будет работать по направлению «Бортовая полезная нагрузка». Координатором проекта выступит Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН. Красноярские исследователи сконцентрируются на разработке прорывных технологий для космических аппаратов. В фокусе внимания — три ключевых направления: космическая связь; высокоточная навигация; дистанционное зондирование Земли. Эти разработки имеют двойное значение: они необходимы и для развития экономики региона и страны, и для обеспечения национальной безопасности, и для создания удобных цифровых сервисов, которые напрямую улучшают жизнь людей. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что победа региона не случайна. «Подготовку этой заявки мы поддержали на Совете по науке и высшему образованию. Для края это закономерный результат: у нас уже выстроена кооперация между наукой и промышленностью, есть реальные производственные задачи и запрос на передовые решения. Теперь эта работа получила дополнительную федеральную поддержку — до 320 млн рублей ежегодно», — заявил губернатор. Глава региона отметил не только финансовое, но и кадровое значение победы. Создание центра мирового уровня сделает Красноярский край магнитом для талантливой молодёжи. «Важно и другое: такие проекты делают регион точкой притяжения для тех, кто хочет связать свою жизнь с космическими технологиями. Это возможность привлекать в край сильных специалистов, формировать новые команды и усиливать научно-технологический потенциал. У наших молодых ученых появляется возможность заниматься передовой наукой и видеть перспективу здесь, в Красноярском крае», — добавил Михаил Котюков. Таким образом, регион не только подтвердил статус одной из ведущих научно-промышленных площадок России, но и получил мощный инструмент для развития высокотехнологичной экономики на годы вперёд.