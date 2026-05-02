На отдельных территориях России приготовление шашлыков могут запретить

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Местные власти могут запрещать разводить открытый огонь, включая приготовление шашлыков, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях могут устанавливаться дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе временный запрет на разведение открытого огня, включая использование мангалов», — сказали в МЧС.
Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность пост. 20.4 КоАП РФ. Статья предусматривает для физических лиц до 15 тыс. рублей. Если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, штраф увеличивает вплоть до 20 тыс. рублей. При нарушении, повлекшем пожар и повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека — до 50 тыс. рублей. Если последствия были более тяжкими, нарушителю грозит уголовная ответственность.
При этом штрафов можно избежать, если готовить шашлык по правилам безопасности. Мангал или гриль нужно установить не ближе 5 м от здания, например, дачного дома. В радиусе 2 м вокруг места приготовления нужно убрать мусор и горючие материалы такие как сухая трава. Поблизости нужно иметь первичные средства пожаротушения: воду, песок или огнетушитель. При особом противопожарном режиме запрещено готовить шашлыки на природе, равно как и разводить костры. В городах готовить мясо на гриле необходимо в специально оборудованных для этого местах.