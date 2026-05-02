На отдельных территориях России приготовление шашлыков могут запретить

При этом штрафов можно избежать, если готовить шашлык по правилам безопасности. Мангал или гриль нужно установить не ближе 5 м от здания, например, дачного дома. В радиусе 2 м вокруг места приготовления нужно убрать мусор и горючие материалы такие как сухая трава. Поблизости нужно иметь первичные средства пожаротушения: воду, песок или огнетушитель. При особом противопожарном режиме запрещено готовить шашлыки на природе, равно как и разводить костры. В городах готовить мясо на гриле необходимо в специально оборудованных для этого местах.