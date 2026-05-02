В Челябинской области участвовавшей в штурме Рейхстага ветерану вручили медаль

Сотрудники регионального управления в преддверии Дня Победы навестили 101‑летнюю жительницу Златоуста — Раису Семеновну Матюшину.
«Ее жизненный путь — пример мужества и безграничного самопожертвования. В годы войны она, будучи студенткой первого курса медицинского техникума, отправилась на фронт. Не жалея сил, спасала и выносила раненых с полей сражений, пройдя вместе с Калининским фронтом через всю Прибалтику», — рассказали в ведомстве.
Несмотря на контузию и тяжелое ранение в голову, Раиса Семеновна вновь вернулась в строй и встретила Победу в Берлине. Ее боевой путь отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «Георгия Жукова», «За взятие Берлина», а также благодарственными грамотами за участие в штурме Рейхстага.
Ветеран ВОВ и сейчас сохраняет удивительную бодрость духа. Ее жизненная сила и любовь к людям передались следующим поколениям: Раиса Семеновна воспитала двух дочерей, трех внуков, двух правнуков и двух праправнуков.
Первый заместитель регионального следственного управления Алексей Лыжин по поручению Александра Бастрыкина вручил ветерану ведомственную медаль «За высокую гражданственность».