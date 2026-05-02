В МВД рассказали, где за час можно заменить истекшие водительские права

Это можно сделать при обращении в Госавтоинспекцию.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Водитель может за час заменить истекшие права в ГАИ или за 15 дней в многофункциональном центре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Заявитель вправе обратиться в Госавтоинспекцию либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для замены водительского удостоверения до истечения срока его действия. Регламентированное время предоставления государственной услуги в случае выдачи водительского удостоверения взамен ранее выданного ВУ при обращении заявителя в Госавтоинспекцию составляет один час, а при обращении в МФЦ — 15 рабочих дней», — сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене.

Срок действия российских национальных водительских удостоверений, истекших с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года (включительно), продлен на три года. При этом обращаться в Госавтоинспекцию для внесения изменений не требуется. Выдача водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов, напомнили в МВД.

Заявителю необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, при наличии — водительское удостоверение, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению ТС.