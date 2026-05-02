Российские военные ликвидировали танк Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт войск беспилотных систем в составе 506-го полка российской группировки «Центр». Танк украинских войск был ликвидирован с помощью беспилотного летательного аппарата.
«Расчёт войск беспилотных систем в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр”, применив ударный беспилотный летательный аппарат, ликвидировал танк формирований ВСУ на добропольском направлении», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что украинские солдаты некачественно укрепляют защиту своей бронетехники, это позволяет российским операторам БПЛА беспрепятственно ликвидировать цели.
В ведомстве подчеркнули, что профессионализм специалистов войск беспилотных систем позволяет выявлять и ликвидировать объекты украинских войск даже при неблагоприятных погодных условиях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.