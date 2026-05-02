Трамп заявил, что операция против Ирана прекращена, но войска США останутся на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп объявил об окончании военных действий в Иране. Этого вопроса он коснулся в официальном письме Конгрессу США. Письмо было отправлено спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону, информирует агентство Associated Press.
При этом американские войска останутся на территории региона, проинформировал Трамп.
«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — написал он в обращении к Конгрессу.
При этом американский лидер заявил, что Вашингтон остался недоволен мирным предложением Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
После этого Чак Шумер, представляющий демократическое меньшинство в Сенате Конгресса США, назвал уведомление президента США Дональда Трампа о том, что война против Ирана завершилась, бредом, и указал, что простым американцам приходится расплачиваться за ведение боевых действий в Иране.
Накануне Дональд Трамп приравнял блокаду Ормузского пролива силами США к пиратству, назвав это «очень прибыльным делом». Напомним, США объявили о начале блокады Ормузского пролива 13 апреля. Речь шла об ограничениях в отношении кораблей, которые идут в иранские порты либо покидают их. Причём, накануне этого шага президент США переименовал Ормузский пролив в «Пролив Трамп».
Напомним, в определённый момент противостояния США с Ираном Дональд Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия. От этого шага его отговорило американское военное руководство.
В то же время в прессу просочились сведения, что в США могут вернуться к силовому разрешению конфликта с Ираном.
Ранее сайт KP.RU объяснил, что причинами войны США с Ираном стали нефтяные интересы и конфликт идеологий.
Глава российского МИД Сергей Лавров также назвал одной из ключевых целей США в войне с Ираном установление контроля над нефтяными поставками, проходящими через Ормузский пролив.