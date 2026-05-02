Мошенники придумали схему с чатами ЖКХ: как у россиян крадут аккаунты «Госуслуг»

Ранее Life.ru писал, что мошенники осваивают и другие способы атак. Злоумышленники массово вводят номер телефона жертвы на сайтах магазинов и сервисов, запуская так называемый смс-бомбинг. Телефон абонента за короткое время получает сотни сообщений с кодами. Когда человек начинает паниковать, ему звонит лжесотрудник службы безопасности и убеждает продиктовать личные данные или перевести деньги на «безопасный счёт». За первые четыре месяца 2026 года зафиксирован настоящий всплеск таких атак, особенно на сайтах финансовых организаций и онлайн-торговли.