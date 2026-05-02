Тысячи немцев вышли на митинг: демонстранты хотят отставки Мерца

В Германии первомайские демонстрации собрали более 360 тыс. участников. Часть их них потребовала отставки действующего канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB).
«Под лозунгом “Сначала наши рабочие места, потом ваша прибыль” 1 мая этого года в 413 мероприятиях и демонстрациях, организованных Объединением немецких профсоюзов, приняли участие 366 710 человек», — говорится в сообщении.
На первомайском митинге в Нюрнберге глава DGB Ясмин Фахими осудила попытки обвинить рабочих в текущем кризисе. Она также выступила против отмены 8-часового рабочего дня и сокращения пенсионных выплат.
В социальных сетях появились кадры и снимки с акций протеста. На опубликованных материалах видны многолюдные демонстрации с лозунгами об отставке Мерца.
К вечеру 1 мая более 133 тыс. человек подписали петицию, призывающую отправить канцлера в отставку. Для того чтобы документ был рассмотрен, не хватает уже менее 17 тыс. подписей из 150 тыс.
Новости о недовольстве политикой Мерца появились давно. Рейтинг канцлера продолжает падать.
Как сообщала Bild со ссылкой на опрос Trendbarometer, 80% немцев выражают недовольство его деятельностью, и только 18% дают положительную оценку.
Самый низкий уровень поддержки Мерц имеет в восточных землях Германии и в возрастной группе 18−44 лет. Более того, даже среди тех, кто симпатизирует блоку ХДС/ХСС, 52% опрошенных заявляют о недовольстве работой канцлера.
Согласно опросу INSA, канцлер Мерц впервые оказался на последнем, 20-м месте в рейтинге популярности политиков Германии. Еще недавно Мерц был на 18-м месте, теперь же у него всего 28,9 балла. Его популярность падает даже среди собственных сторонников — он получает все меньше голосов внутри блока ХДС/ХСС.
Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия увеличит численность своих вооруженных сил до 460 тыс. солдат для противодействия России и поддержки союзников. В немецком МИД считают РФ главной угрозой безопасности страны и Европы.
Посол России в Германии Сергей Нечаев подтвердил, что Берлин открыто готовится к крупному военному конфликту с Москвой.