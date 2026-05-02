В мае красноярцы смогут увидеть на небе Голубую Луну и второй весенний звездопад

В ночь на 6 мая наступит пик метеорного потока эта-Акварид — ожидается до 50 метеоров в час. Астрономы говорят, что наблюдать «падающие» звезды лучше всего после полуночи, в предрассветные часы и вдали от городских огней. Сложность заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушарии. В России эта-Аквариды тоже могут быть наблюдаемы, но в меньшем количестве.