В мае красноярцы смогут увидеть на небе Голубую Луну и второй весенний звездопад

В обсерватории университета Решетнева рассказали, какие значимые и зрелищные астрономические явления можно увидеть на небе в Красноярске в последний месяц весны.
Так, в ночь на 2 мая произошло первое из двух полнолуний, которое иногда называют Цветочной Луной. Оно стало микролунием — противоположностью суперлуния.
4 мая Луна, освещенная на 94%, пройдет очень близко к яркой красной звезде Антарес — расстояние между ними составит около 4 градусов в Красноярске.
В ночь на 6 мая наступит пик метеорного потока эта-Акварид — ожидается до 50 метеоров в час. Астрономы говорят, что наблюдать «падающие» звезды лучше всего после полуночи, в предрассветные часы и вдали от городских огней. Сложность заключается в том, что радиант потока восходит под утро, и лучше всего виден из Южного полушарии. В России эта-Аквариды тоже могут быть наблюдаемы, но в меньшем количестве.
13 мая Луна, освещенная на 13%, будет находиться рядом с Сатурном — расстояние между объектами составит меньше 5 градусов; а 20 мая — рядом с Юпитером на расстоянии около 2 градусов. Наблюдать их можно невооруженным глазом или в бинокль.
Второе полнолуние в этом месяце — Голубая Луна — произойдет 31 мая. «Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны (наиболее удаленной от Земли точке орбиты), что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона. Также 31 мая Луна, освещенная на 100%, пройдет очень близко к яркой красной звезде Антарес на небе. Наблюдать лучше около полуночи. Полнолуние наступит в 15:45 по Красноярскому времени», — пояснил руководитель обсерватории Сергей Веселков.
