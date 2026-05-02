Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За брызги шампанского в Астане наказали двух девушек

В Астане двух девушек привлекли к ответственности за загрязнение общественных мест шампанским, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба столичного ДП, возле монумента «Байтерек» жительница Астаны открыла бутылку алкоголя и разбрызгала ее содержимое, загрязнив территорию. В другом случае девушка, находясь на лавочке, также намеренно разлила напиток, тем самым нарушив чистоту общественного пространства.

Девушки проделали эти трюки для создания эффектного контента.

«По обоим фактам нарушители привлечены к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования. Собранные материалы направлены в суд. Предупреждаем, что подобное поведение недопустимо», — прокомментировала оба инцидента начальник отдела информационной политики ДП города Астаны Эльмира Шауленова.

По мнению полицейских, это не только нарушение закона, но и проявление неуважения к окружающим, к труду работников коммунальных служб, а также к жителям столицы.