За брызги шампанского в Астане наказали двух девушек

Как передает пресс-служба столичного ДП, возле монумента «Байтерек» жительница Астаны открыла бутылку алкоголя и разбрызгала ее содержимое, загрязнив территорию. В другом случае девушка, находясь на лавочке, также намеренно разлила напиток, тем самым нарушив чистоту общественного пространства.
Девушки проделали эти трюки для создания эффектного контента.
«По обоим фактам нарушители привлечены к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования. Собранные материалы направлены в суд. Предупреждаем, что подобное поведение недопустимо», — прокомментировала оба инцидента начальник отдела информационной политики ДП города Астаны Эльмира Шауленова.
По мнению полицейских, это не только нарушение закона, но и проявление неуважения к окружающим, к труду работников коммунальных служб, а также к жителям столицы.