В Красноярске ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы

В администрации города утвержден план перекрытия центральных магистралей в преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия и репетиции пройдут на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Водителей просят планировать маршрут заранее. Движение будет ограничено поэтапно: 6 мая: с 16:00 до 23:00 будет полностью закрыт участок пр. «Красноярский рабочий» (от ул. Чайковского до Транспортного проезда). В это время состоится генеральная репетиция парада. С 8 по 10 мая: проспект перекроют с 14:00 8 мая до 06:00 10 мая для проведения торжественного марша колонн в День Победы. Жителям правобережья стоит учесть, что с вечера 5 мая (с 23:00) и до утра 11 мая (06:00) на этом участке не будут ходить трамваи из-за отключения контактной сети. Парковка и стоянка транспорта будет строго запрещена с 8 по 9 мая на улицах Малаховской, Ползунова, Юности, Инструментальной, а также на Административном, Спортивном и Центральном проездах. Автомобили, оставленные в зоне проведения праздника, будут эвакуированы.